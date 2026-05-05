05 мая 2026 в 09:41

В России ответили на наращивание выпуска БПЛА для ВСУ в Европе

Посол Нечаев: Россия озабочена ростом числа производителей БПЛА для ВСУ в ЕС

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Николай Филяков/РИА Новости
Рост числа европейских предприятий, задействованных в производстве беспилотников для ВСУ, вызывает озабоченность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, речь идет в том числе о заводах на территории ФРГ. Дипломат отметил, что в Европе также приняли решение о финансировании производства беспилотников непосредственно на территории Украины.

Теперь данный трек трансформируется в совместное изготовление дронов, в том числе на территории Германии, предусматривает прямые заказы подобной техники для нужд ВСУ. <...> Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность, — сказал посол.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что ведомство обнародовало перечень с адресами европейских заводов, выпускающих беспилотники для украинской армии. Как подчеркнули в ведомстве, граждане должны осознавать истинные истоки возникновения угроз безопасности.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

