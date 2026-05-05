Мобильный интернет перестал работать в столице

Москвичи жалуются на неработающий мобильный интернет, свидетельствуют данные на сайте «Сбой.рф». Пользователи в столице с 08:00 не могут выйти в Сеть. Сайты из белого списка тоже не грузятся. До этого операторы посоветовали переключиться на домашний или городской Wi-Fi.

Ранее операторы сотовой связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. В частности, ожидалось, что проблемы могут возникать в период с 5 по 9 мая. Причиной для введения соответствующих ограничений называется обеспечение мер безопасности.

До этого сообщалось, что 4 мая проблемы с работой интернета коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее количество жалоб в России, по информации мониторинговых сервисов на 11 часов утра, составило около 300 обращений.