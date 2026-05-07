Стало известно, что россияне стали чаще покупать из-за отключения интернета

В России резко вырос спрос на бумажные карты из-за ограничений интернета

В России резко вырос спрос на бумажные карты из-за ограничений в работе интернета, сообщили ТАСС в пресс-служба издательства «Аст нонфикшн». В частности, увеличение продаж атласов и карт автодорог составило 55%. Там добавили, что тенденция к возвращению бумажных носителей наметилась несколько лет назад.

На фоне новостей об ограничениях интернета россияне массово возвращаются к бумажным картам, — говорится в сообщении.

Среди популярных карт — «Москва. Центр. Туристическая карта», «Санкт-Петербург. Туристическая карта», а также «Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии». Отмечается, что в условиях уязвимости цифровой картографической системы бумажные носители становятся необходимостью.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что на случай временного отключения мобильного интернета стоит иметь наличными 5-10% накоплений. Эксперт подчеркнула, что это позволит не остаться без денег на срочные покупки и постоянные расходы.