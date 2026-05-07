Экономист дала совет на случай отключения мобильного интернета

На случай временного отключения мобильного интернета стоит иметь наличными 5-10% накоплений, посоветовала международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что это позволит не остаться без денег на срочные покупки и постоянные расходы.

Кратковременные перебои с мобильным интернетом или цифровыми сервисами — достаточно веский повод держать дома небольшой запас наличных, например на одну-две недели расходов. Это позволяет не зависеть от работы карт и онлайн-платежей в экстренных ситуациях. При этом превращать временные технические сбои в постоянный повод хранить дома крупные суммы не стоит. Оптимальный объем наличных — не более 5–10% от всех накоплений, — уточнила Ермилова.

Ранее председатель правления АО «Свой Банк» Андрей Морозов заявил, что наиболее выгодные условия для сбережений сейчас сосредоточены в горизонте до полугода, а не на длинных депозитах. По его словам, доходности по краткосрочным вкладам сохраняются в районе 13–14%.