День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 09:05

Врач раскрыл, какие тяжелые болезни проявляются скованностью в шее

Хирург Умнов: ощущение скованности в шее может говорить о менингите и артрите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чувство скованности в области шеи может указывать на менингит или артрит, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, в этом случае также существует риск развития остеохондроза.

Фраза «продуло шею» обычно обозначает скованность в шейной области. Однако за этим симптомом могут скрываться грозные заболевания, требующие своевременного диагностирования и лечения. Боль может возникать при недугах, связанных с иммунными нарушениями, включая ревматическую полимиалгию, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, а также на фоне высокого уровня кортизола при стрессе. Если дискомфорт сопровождается высокой температурой, тошнотой и неспособностью прижать подбородок к груди, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить менингит, — предупредил Умнов.

Он подчеркнул, что дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника могут вызвать радикулопатию или миелопатию. Эти состояния, по словам врача, способны привести к сильным простреливающим болям, атрофии мышц и слабости в конечностях, а также к нарушению кровообращения в мозге и утрате трудоспособности.

Другая неочевидная опасность простуды в области шеи — возможность возникновения неврита лицевого нерва. Когда в результате переохлаждения возникает спазм сосудов, питающих нерв, отек и воспаление, которые могут привести к параличу мимических мышц. Это также может служить симптомом остеохондроза, когда межпозвонковые диски постепенно теряют эластичность, появляются грыжи и протрузии. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое сильно помолодело, — заключил Умнов.

Ранее остеотерапевт Людмила Елисавецкая заявила, что привычка регулярно хрустеть пальцами не приводит к артриту. Однако, по ее словам, при боли в суставах следует проконсультироваться с врачом.

Здоровье
врачи
хирурги
симптомы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.