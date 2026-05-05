Врач раскрыл, какие тяжелые болезни проявляются скованностью в шее Хирург Умнов: ощущение скованности в шее может говорить о менингите и артрите

Чувство скованности в области шеи может указывать на менингит или артрит, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, в этом случае также существует риск развития остеохондроза.

Фраза «продуло шею» обычно обозначает скованность в шейной области. Однако за этим симптомом могут скрываться грозные заболевания, требующие своевременного диагностирования и лечения. Боль может возникать при недугах, связанных с иммунными нарушениями, включая ревматическую полимиалгию, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, а также на фоне высокого уровня кортизола при стрессе. Если дискомфорт сопровождается высокой температурой, тошнотой и неспособностью прижать подбородок к груди, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить менингит, — предупредил Умнов.

Он подчеркнул, что дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника могут вызвать радикулопатию или миелопатию. Эти состояния, по словам врача, способны привести к сильным простреливающим болям, атрофии мышц и слабости в конечностях, а также к нарушению кровообращения в мозге и утрате трудоспособности.

Другая неочевидная опасность простуды в области шеи — возможность возникновения неврита лицевого нерва. Когда в результате переохлаждения возникает спазм сосудов, питающих нерв, отек и воспаление, которые могут привести к параличу мимических мышц. Это также может служить симптомом остеохондроза, когда межпозвонковые диски постепенно теряют эластичность, появляются грыжи и протрузии. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое сильно помолодело, — заключил Умнов.

Ранее остеотерапевт Людмила Елисавецкая заявила, что привычка регулярно хрустеть пальцами не приводит к артриту. Однако, по ее словам, при боли в суставах следует проконсультироваться с врачом.