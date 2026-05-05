05 мая 2026 в 08:48

Власти Чебоксар приняли экстренные меры после атаки БПЛА

Власти Чебоксар организовали пункт временного размещения для людей после атаки ВСУ с помощью БПЛА, сообщил в мессенджере МАКС глава города Станислав Трофимов. По его словам, на месте можно обратиться к психологам, медикам и сотрудникам администрации.

В связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы № 57 организован пункт временного содержания людей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека в настоящее время ничего не угрожает. После появилась информация, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары увеличилось до трех.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.

