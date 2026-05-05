В разведке США признали неудобную правду о ядерном потенциале Ирана

Разведка США признала неудачной попытку сократить ядерный потенциал Ирана

Операция США и Израиля против Ирана не оказала значительного влияния на ядерную программу Исламской Республики, передает Reuters со ссылкой на американскую разведку. По словам источника, в Вашингтоне по-прежнему оценивают, что Ирану потребуется 9–12 месяцев для потенциального создания ядерного оружия.

По словам экспертов, запасы высокообогащенного урана в Иране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными. Это считают ключевым фактором для определения сроков создания любого ядерного оружия.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что применение Израилем ядерного оружия против Ирана может спровоцировать увеличение числа ядерных держав, в том числе на Ближнем Востоке. Сенатор обратил внимание, что на американском телевидении в последние дни активно обсуждается вопрос о том, применит ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ядерное оружие в Иране.

До этого иранский военный источник в эфире гостелерадиокомпании IRIB указал, что американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, атака на объекты в Фуджейре — это не иранская операция, а авантюризм США, направленный на расчистку коридора для судов через Ормузский пролив.

