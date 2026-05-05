Стало известно, как денежный перевод может стать частью мошеннической схемы

Доцент Щербаченко: аферисты завлекают жертву схемой обратного денежного перевода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Преступники заманивают жертву в мошенническую цепочку, используя схему обратного денежного перевода, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты могут ослабить бдительность человека, предложив ему финансовое вознаграждение.

Мошенническая схема обратного денежного перевода является достаточно распространенной. Ее цель — втянуть жертву в преступную цепочку. В первую очередь злоумышленники переводят небольшую сумму на карту гражданина, а затем вежливо просят вернуть ее по другому номеру. Иногда они предлагают оставить часть средств как комиссию за беспокойство. Однако, как правило, это деньги, украденные у третьих лиц. Таким образом, жертву могут внести в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях. Попадание в этот список грозит полной блокировкой карт и счетов во всех банках страны, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что если блокировка карт инициируется МВД, то кредитные организации обязаны ограничить доступ к электронным платежам. По словам доцента, в этом случае деньги остаются на счете, но снять их можно будет только лично в банковском отделении, предъявив паспорт. Эксперт также предупредил, что участие в такой схеме может повлечь за собой лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее в МВД заявили, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая размещать объявления о продаже товаров на бесплатных интернет-площадках и передавать «работодателям» контактные данные тех, кто откликнулся на эти предложения. В итоге люди не получают обещанные выплаты и становятся участниками преступной схемы.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

