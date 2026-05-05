Киберполиция предупредила о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая размещать на сайтах бесплатных объявлений карточки товаров и передавать «работодателю» контакты откликнувшихся, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В результате люди остаются без обещанных выплат и невольно становятся частью преступной цепочки.

Соискателю предлагают простую работу: размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся «работодателю». Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов, — отметили в ведомстве.

Через несколько дней после выполнения заданий учетные записи пользователей блокируются площадками из-за подозрений в мошенничестве. При этом обещанные выплаты не производятся, а переписка с так называемым работодателем удаляется.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о мошенниках, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В ведомстве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.