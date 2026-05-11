День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 10:22

В МВД России раскрыли смысл секретных кодов в водительских правах

МВД России: лишние отметки могут сделать водительские права недействительными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водительские права выдаются строго по установленному образцу, поэтому любые отметки, не предусмотренные регламентом, недопустимы, напомнили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, лишние обозначения могут привести к тому, что документ признают недействительным.

Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается, — отметили в пресс-центре.

Все необходимые сведения, рассказали в ведомстве, фиксируются в соответствующих разделах. В разделе 14 указываются общие ограничения в кодированном виде, информация о стаже, а также данные о владельце. Раздел 12 предназначен для ограничений по отдельным категориям.

Требования к документу прописаны в приказе МВД. Он также включает средства защиты, например специальную сетку, чтобы избежать подделок. Таким образом, никакие отметки на полях не имеют силы.

Ранее сообщалось, что перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года. Права будут признавать недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в установленный срок.

Общество
МВД России
права
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым
Цех «Северстали» охвачен пламенем
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Назван единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.