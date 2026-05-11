В МВД России раскрыли смысл секретных кодов в водительских правах МВД России: лишние отметки могут сделать водительские права недействительными

Водительские права выдаются строго по установленному образцу, поэтому любые отметки, не предусмотренные регламентом, недопустимы, напомнили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, лишние обозначения могут привести к тому, что документ признают недействительным.

Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается, — отметили в пресс-центре.

Все необходимые сведения, рассказали в ведомстве, фиксируются в соответствующих разделах. В разделе 14 указываются общие ограничения в кодированном виде, информация о стаже, а также данные о владельце. Раздел 12 предназначен для ограничений по отдельным категориям.

Требования к документу прописаны в приказе МВД. Он также включает средства защиты, например специальную сетку, чтобы избежать подделок. Таким образом, никакие отметки на полях не имеют силы.

Ранее сообщалось, что перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года. Права будут признавать недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в установленный срок.