Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 мая: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 мая: где сбои в России

Сегодня, 11 мая, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 11 мая

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» регулярно появляются новые жалобы о сбоях мобильного интернета от российских пользователей. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей сегодня, 11 мая, затронули всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет около 100 на момент публикации.

О сбоях сообщается из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Свердловской, Рязанской, Калининградской, Челябинской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Владимирской, Волгоградской, Ярославской, Смоленской, Вологодской, Московской, Калужской, Ивановской, Белгородской, Тамбовской областей, Краснодарского, Приморского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Татарстана, Башкирии, Якутии, Чечни, Алтая, Хакасии, Чувашии, Кузбасса, Тюмени, Ханты-Мансийского АО.

Почему не работает мобильный интернет 11 мая

Проблемы с мобильным интернетом могут возникать в условиях беспилотной опасности. Власти регионов, как правило, предупреждают о потенциальной угрозе и сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями сетей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Что делать во время отключений мобильного интернета

В условиях ограничений мобильной сети действует режим белых списков. Благодаря этой системе для пользователей остается доступным ряд приложений, например соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В перечень доступных ресурсов входят и сервисы «Яндекса», сайты и приложения сотовых операторов, банков, аптек, клиник, маркетплейсов, сервисы налогоплательщиков, «Госуслуги», сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы и многие другие популярные среди россиян порталы.

Читайте также:

Зеленский в Москве и мясорубка под Харьковом: новости СВО к утру 11 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 мая

Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше