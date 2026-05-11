11 мая 2026 в 10:57

Актер Камбербэтч устроил дорожную ссору и попал на видео

Бенедикт Камбербэтч Фото: Imagespace/Global Look Press
Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал участником дорожного конфликта во время велопрогулки по улицам Лондона, пишет издание Page Six. Видео инцидента, произошедшего на прошлой неделе, было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как актер спешивается, чтобы ответить на обвинения другого велосипедиста в нарушении правил движения. Словесная перепалка между знаменитостью и случайным прохожим продолжалась около 10 минут из-за спора о проезде на красный свет. Оппонент актера утверждал, что тот трижды проигнорировал запрещающий сигнал, в то время как Камбербэтч признал лишь одну ошибку.

Ты заблуждаешься, ты лжешь, — заявил неизвестный мужчина.

Актер парировал обвинения, отметив, что собеседник его «словесно оскорбляет» без веских на то оснований. После завершения инцидента он не отказал юным поклонникам и охотно сфотографировался с ними на память.

Ранее американский актер Винг Реймз, сыгравший в фильмах «Криминальное чтиво» и «Миссия невыполнима», попал в больницу после потери сознания в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. По предварительной информации, причиной обморока стал тепловой удар.
Шоу-бизнес
Бенедикт Камбербэтч
видео
актеры
