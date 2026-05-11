11 мая 2026 в 10:40

Каллас заявила о растущем влиянии России в Европе

Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность укреплением позиций России в европейских странах. Выступая перед главами МИД государств Евросоюза, она подчеркнула, что российское присутствие становится все более заметным в культурной и спортивной сферах, передает пресс-служба дипслужбы ЕС.

Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях <...>, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале, — заявила Каллас.

Ранее Еврокомиссия предприняла попытку исключить Россию из состава участников Венецианской биеннале, однако руководство выставки отказалось выполнять директиву, что привело к жестким финансовым санкциям со стороны ЕК. В ответ на этот отказ Еврокомиссия аннулировала ранее выделенный организаторам биеннале грант в размере €2 млн.

До этого европейская чиновница сообщила, что главы МИД стран Евросоюза обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. По ее словам, это произойдет на встрече 27–28 мая.

