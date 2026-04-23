Венецианская биеннале лишилась гранта из-за позиции по России

Еврокомиссия официально подтвердила свое решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн (около 176 млн рублей) из-за решения пригласить на выставку российских представителей, сообщил представитель ЕК Тома Ренье. По его словам, которые передает пресс-служба комиссии, исполнительный орган «политически осуждает» решение открыть на выставке российский павильон.

ЕК направила письма [правительству Италии и организаторам биеннале] о решении прекратить предоставление гранта в €2 млн. Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом, — отметил Ренье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале. В санкционных списках оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева и три художника.