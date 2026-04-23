23 апреля 2026 в 14:50

Венецианская биеннале лишилась гранта из-за позиции по России

ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн из-за приглашения России

Центральный павильон садов Венецианской биеннале Центральный павильон садов Венецианской биеннале Фото: Elisa La Borla/Keystone Press Agency/Global Look Press
Еврокомиссия официально подтвердила свое решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн (около 176 млн рублей) из-за решения пригласить на выставку российских представителей, сообщил представитель ЕК Тома Ренье. По его словам, которые передает пресс-служба комиссии, исполнительный орган «политически осуждает» решение открыть на выставке российский павильон.

ЕК направила письма [правительству Италии и организаторам биеннале] о решении прекратить предоставление гранта в €2 млн. Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом, — отметил Ренье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале. В санкционных списках оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева и три художника.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

