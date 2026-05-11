«Радио Судного дня» передало послание после слов Трампа о планах на Кубу Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «головчатый» после слов Трампа о Кубе

В эфире радиостанции УВБ-76, известной в народе как «радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», прозвучал сигнал «головчатый», передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщение было зарегистрировано в понедельник, 11 мая, в 10:33 мск.

НЖТИ 92945 ГОЛОВЧАТЫЙ 7731 0106, — сказано в послании.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон собирается заняться Кубой, которая, по его мнению, находится в упадке. Американский лидер также подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица администрации США.

До этого появилась информация, что американцы с февраля увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы. Летательные аппараты приближались к двум крупнейшим кубинским городам — Гавана и Сантьяго-де-Куба, некоторые подлетали на расстоянии примерно 64 километра от побережья.