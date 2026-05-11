11 мая 2026 в 11:08

Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно

Сотрудников лайнера Disney задержали по делу о видео с насилием над детьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сотрудников круизного лайнера Disney задержали по подозрению в распространении детской порнографии, передает People. Как уточняет издание, часть задержаний прошла прямо на глазах у пассажиров. По информации источника, один из судов принадлежал компании Disney Cruise Line.

По данным издания, в апреле пограничная служба задержала 28 человек на восьми круизных лайнерах в Сан-Диего. После проверки выяснилось, что 27 из них могут быть связаны с получением, хранением, распространением или просмотром запрещенных материалов.

Среди задержанных оказались 26 членов экипажа с Филиппин, а также граждане Португалии и Индонезии. Всех фигурантов планируют депортировать.

Ранее в США 18-летнего старшеклассника обвинили более чем в 300 тяжких преступлениях в отношении детей. В их числе торговля несовершеннолетними, изнасилования и вымогательства. Согласно материалам следствия, Майерс общался с подростками в соцсетях, представляясь актрисой фильмов для взрослых. Позже он убеждал жертв отправлять ему откровенные фотографии и видеозаписи.

