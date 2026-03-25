В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней Троих жителей Ялты задержали за шантаж после съемки порно с подростком

Трое жителей Ялты стали фигурантами уголовного дела после съемки интимного видео с участием несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По версии следствия, запись использовалась для вымогательства крупной суммы денег.

По данным следствия, трое жителей Ялты в возрасте 20 и 34 лет установили скрытую камеру в квартире на улице Кирова. Следствие считает, что к реализации плана была привлечена 15-летняя девушка. После записи видео фигуранты потребовали от мужчины 3 млн рублей, угрожая распространением материалов.

Подозреваемые были задержаны. Им вменяется в вину изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетней. В отношении мужчины, ставшего объектом вымогательства, также возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в петербургский суд поступило уголовное дело против девушки, обвиняемой в сексуальном насилии и вымогательстве. Инцидент произошел на свидании, когда обвиняемая требовала оральный секс, а ее партнер отказывался.