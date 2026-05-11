Бизнесу известного российского комика грозит ликвидация

Telegram-канал Baza сообщил, что компании известного артиста Александра Реввы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, а одной из них и вовсе грозит принудительная ликвидация. Как отметил источник, на фоне убыточного бизнеса певец сделал ставку на частные выступления, ценник на которые достигает 12 млн рублей.

Канал со ссылкой на финансовую отчетность за 2025 год сообщает, что все три зарегистрированные в России фирмы Реввы ушли в минус. В сообщении говорится, что самая тяжелая ситуация сложилась у «Билеткафе»: после рекордной выручки в 2024 году компания в 2025 году не заработала ничего и оказалась в убытке, а прокуратура через суд признала ее юридический адрес недействительным, что грозит закрытием.

Как отмечает канал, две другие структуры — «Войс медиа» и «Войс медиа продакшн» — также показали отрицательные результаты, растеряв прежнюю многомиллионную выручку, рассказали в канале.

Сам артист остается востребованным. Его гонорары варьируются от 5-6 млн рублей в Москве до 11-12 млн в удаленных регионах. График выступлений расписан до середины лета.

Ранее сообщалось, что бизнес супермодели Натальи Водяновой ООО «Супернова продакшенс» находится в стадии ликвидации с 16 января 2026 года. Компания занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.