«Афера века»: Ревва усомнился в высадке американцев на Луну Ревва заявил, что не верит в высадку астронавтов США на Луну

Комик Александр Ревва заявил Telegram-каналу «Звездач», что не верит в высадку американцев на Луну, назвав этот проект «аферой века». При этом артист утверждает, что у него нет ни капли сомнения относительно контактов певицы Кати Лель с инопланетной цивилизацией.

Я не верю в то, что американцы высадились на Луну. Я думаю, что это была афера века, достаточно хорошо спланированная и дорогостоящая. Катя Лель... Я слышал, что она входила в контакт с цивилизацией. Я тоже в это верю. Я интуичу хорошо, — поделился артист.

Ревва также упомянул бывшего главу Калмыкии Кирсана Илюмжинова, который не раз рассказывал о встречах с пришельцами. По словам артиста, Илюмжинов выглядит адекватным человеком, поэтому ему трудно не верить.

Ранее Ревва поделился размышлениями о будущем человечества и раскрыл секрет долголетия легендарного композитора Александра Зацепина. Шоумен выразил уверенность, что развитие медицины и фармакологии вскоре позволит людям массово отмечать 120-летние и даже 150-летние юбилеи.