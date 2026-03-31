Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина

Популярный шоумен Александр Ревва поделился размышлениями о будущем человечества и раскрыл секрет долголетия легендарного композитора Александра Зацепина, сообщает Telegram-канал «Звездач». Композитор подчеркнул важность сохранения здоровья и ясного ума, чтобы долгие годы жизни приносили радость, а не мучения.

Сейчас был на юбилее Александра Сергеевича Зацепина, которому исполнилось 100 лет, я спросил у него: «А каков секрет долголетия?» Он сказал: «Не берите ничего тревожного близко к сердцу», — поделился Ревва.

Шоумен выразил уверенность в том, что развитие медицины и фармакологии вскоре позволит людям массово отмечать 120-летние и даже 150-летние юбилеи. Однако, пока ученые работают над технологиями продления жизни, каждому человеку стоит ориентироваться на опыт тех, кто уже перешагнул вековой рубеж в бодром расположении духа.

Ранее народный артист России Александр Олешко сообщил, что залог бодрости 100-летнего композитора Александра Зацепина кроется в его приверженности распорядку дня и зарядке. Описывая быт маэстро, он отметил, что его отличает еще и феноменальная дисциплина.