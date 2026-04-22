«Я перестала считать»: самая старая монахиня отметила 113-летие

Самая пожилая монахиня в мире, американка Францис Доминичи Пискателла, отметила свой 113-й день рождения, сообщает телеканал ABC News. За свою долгую жизнь она стала свидетельницей смены 20 президентов США и десяти понтификов, включая папу римского Льва XIV, который направил ей личные поздравления.

Несмотря на почтенный возраст, сама именинница относится к долголетию философски.

Я перестала считать свои годы, — прокомментировала она торжество.

Францис родилась в 1913 году в штате Нью-Йорк и, несмотря на потерю части руки в детстве, посвятила жизнь служению и образованию. В 17 лет она вступила в орден сестер святого Доминика, после чего более полувека проработала школьным учителем и преподавателем в университете Моллоу. Пережив две мировые войны и несколько глобальных пандемий, сегодня она официально признана старейшей из ныне живущих представительниц католического монашества.

