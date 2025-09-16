Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 01:52

Три австрийские монахини сбежали из дома престарелых

CNN: три монахини сбежали из дома престарелых в полуразрушенный монастырь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три австрийские монахини устроили побег из дома престарелых, чтобы вернуться в свой родной монастырь, передает CNN. Сестра Регина (86), сестра Рита (81) и сестра Бернадетта (88) 4 сентября тайно вернулись в замок Голденштайн в Зальцбурге, где прошла большая часть их жизни.

Несмотря на отключенные в монастыре коммуникации, они с помощью сторонников наладили быт: им привезли генераторы и воду. Монахини активно ведут социальные сети, где делятся молитвами и своей жизнью, набрав 10 тыс. подписчиков всего за неделю.

Аббатство Райхерсберг, отвечающее за замок, заявило, что позволит им остаться, пока позволяет здоровье. Однако долгосрочное будущее монахинь под вопросом. В епархии настаивают, что их возвращение в дом престарелых неизбежно.

Я бы предпочла отправиться на луг и там отойти в вечность, — сказала сестра Бернадетта.

Ранее католическая монахиня Фрэнсис Доминичи Пискателла заявляла, что поддерживать жизненные силы в любом возрасте помогает обучение других людей. В этом году ей исполнилось 112 лет. Она считается старейшей монахиней в мире.

монахини
Австрия
монастыри
дом престарелых
