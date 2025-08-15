Болеет, молится о бойцах СВО: как живет Екатерина Васильева в монастыре

15 августа народной артистке РСФСР Екатерине Васильевой исполняется 80 лет. Четыре года назад она стала инокиней Василисой, приняв постриг в монастыре Зосимова пустынь в Троицком округе Новой Москвы. Как сейчас живет Васильева, чем занимается в монастыре, что о ней говорят другие сестры и чем известна Зосимова пустынь — в репортаже NEWS.ru.

Чем отличается Зосимова пустынь от других монастырей

Территориально Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь находится в районе Бекасово в Новой Москве. Здесь уже четыре года живет монахиня Василиса, она же — актриса Екатерина Васильева, Эмилия из «Обыкновенного чуда» и Кира из «Чародеев».

Чтобы добраться до монастыря, нужно от Киевского вокзала доехать на электричке до станции Рассудово (это займет час), затем на такси. Дорога займет 20 минут. Рейсовые автобусы здесь ходят редко. Вроде бы недалеко от столицы, но ощущение, что попал в другой мир. Тихо, свежий воздух, кругом зеленые леса, никакого городского шума и ощущение спокойствия и благодати.

Женский монастырь Зосимова пустынь был основан 3 декабря 1826 года схимонахом Зосимой посреди болот Верейского уезда и постепенно превратился в центр духовной православной жизни. Большевики уничтожили монастырь, но с 1999 года он стал возрождаться.

Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Памятник, мемориал «Преподобный Зосима Верховский» Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru Храм Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru

Как в монастыре отмечали престольный праздник

10 августа в монастыре отмечали престольный праздник — день памяти Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». В храме Святой Троицы, где проходило праздничное богослужение, народу было много. В основном семьи с детьми и даже с младенцами.

Обстановка была очень теплой и домашней — такая бывает в дружных церковных приходах, где люди заботятся друг о друге и о храме. Прихожане молились с улыбками, никто не шикал, не делал соседям замечания. Несколько монахинь в черных облачениях помогали священнослужителям. После причастия они давали детям просвирки, чашки с водой и компотом.

«Здесь много местных, но есть и те, кто сюда приезжает. Хорошо здесь, главное, что никто не треплет нервы, как это бывает. Посмотрите, как здесь кругом красиво, ухоженно, спокойно», — рассказала женщина лет тридцати, расположившаяся на лавочке перед храмом.

Монастырь действительно выглядит очень ухоженно: зелень подстрижена, для детей на улице сделали большую игровую площадку. В одной из монастырских построек есть кафе с монастырской выпечкой и сувенирным магазином.

Екатерина Васильева, 2011 год Фото: Владимир Родионов Кредит/РИА Новости

Где была Васильева в этот день

Во главе монастыря стоит монахиня Фаина (Кулешева), женщина в очках в темной оправе и с очень добрым взглядом.

«Вы извините, но рассказывать о Екатерине Васильевой не буду. Она сегодня уехала в больницу. Могу только сказать, что она молодец, о ней очень хорошие отзывы. Можно ли нам праздновать ее 80-летие? Почему бы и нет», — сказала NEWS.ru игуменья и поспешила по делам.

Прихожанам не возбраняется разговаривать с монахинями, но, как убедился корреспондент NEWS.ru, это довольно трудно сделать. «Извините, мне идти надо, у меня послушание», — сказала сестра лет сорока.

«Нам и друг с другом разговаривать некогда. У всех свои дела, свое послушание. Конечно, мы знаем, кем была сестра Василиса, но об этом не говорим. Здоровье у нее, как говорят, согласно возрасту, часто ездит в больницу. Она читает огромные поминники (поминальные молитвы, во многих православных обителях практикуют неусыпное деннонощное чтение о живых и усопших. – NEWS.ru) по военнослужащим на СВО», — рассказала пожилая седовласая монахиня.

Убранство в храме Святой Живоначальной Троицы Фото: Ольга Кузецова/NEWS.ru

В Первую мировую войну монахини помогали раненым солдатам, каждый месяц они переводили по 25 рублей на содержание бойцов в больницах. Сегодня они тоже помогают бойцам СВО, выезжают в госпитали, беседуют, утешают. На стендах у храма размещены фотографии, которые рассказывают об этой части монастырской жизни.

8 мая этого года в монастыре была установлена и освящена памятная доска, посвященная военному госпиталю, который размещался в монастырских стенах в годы Великой Отечественной войны. Монахини сфотографировались с портретами своих воевавших родственников. Среди них была и сестра Василиса, на фото хорошо видно, как Екатерина Васильева изменилась внешне. У нее совсем другой взгляд — добрый, умиротворенный и открытый.

Что рассказали в музее монастыря о жизни монахинь

На территории в отдельно стоящем здании находится музей Зосимовой пустыни. Здесь в артефактах подробно рассказывается о судьбе обители и ее основателя — старца Зосимы, его скитаниях и испытаниях. В музее нет случайных вещей, все они так или иначе связаны с этим местом.

Монахини Зосимовой пустыни жили сельскохозяйственным трудом. Из Сибири, по благословению старца, они привезли пушных кроликов и из кроличьего пуха вязали теплые вещи, обеспечивая свое существование. Монахиня Варвара, которая проводит в музее экскурсии, рассказала, что сейчас, конечно, нет былого размаха. В Зосимовой пустыни живет всего порядка десяти монахинь.

«Как в те времена, уже не набрать [монахинь], хотя есть большие монастыри, которые набирают. Встаем рано, в пять утра служба, потом каждый выполняет свои обязанности: кто убирает, кто варит, кто копает. Вместе собираемся на обед перед службой. Вечером ужин и вечерние молитвы», — рассказала сестра Варвара.

Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь Фото: Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Legion-media.ru

Хозяйство не такое большое, как раньше, но все же есть огород и даже коровы. За благоустройство отвечают попечители — они оплачивают труд бригады рабочих. Самим сестрам делать всю физическую работу невозможно. Как отметила инокиня Варвара, большая часть монахинь — возраста Екатерины Васильевой.

Кельи посмотреть нельзя, но экскурсовод заверила, что в них нет ничего необычного. Это оборудованные мебелью небольшие комнаты. В каждой обязательно стоят иконы. У монахинь есть право покидать монастырь по своим делам, например, ездить в город к врачам. Васильева, отметили сестры, делает это часто: все-таки в 80 лет здоровье дает о себе знать.

«Конечно, нас не держат в подвалах. У нас есть родственники, какие-то свои дела можно решать», — отметила Варвара.

Монастырь Зосимова пустынь до сих пор понемногу развивается и преображается. Отреставрирована гостинца для паломников, остался только вопрос ее ввода в эксплуатацию.

