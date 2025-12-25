Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 19:11

Мэр Якутска за несколько минут «расправился» со всем подаренным алкоголем

Мэр Якутска вылил в раковину весь подаренный алкоголь

Евгений Григорьев Евгений Григорьев Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Мэр Якутска Евгений Григорьев призвал горожан в своем Telegram-канале дарить близким абонементы в спортзал или театр. Он также за несколько минут вылил подаренный алкоголь в раковину.

Не употребляю сам, призываю людей отказаться от употребления алкоголя, борюсь с «наливайками» и со спаиванием населения, алкоголизацией в принципе. <…> Никто, употребляя алкоголь, счастливее не становится. Впереди новогодние праздники: займитесь своим здоровьем, своими близкими, займитесь культурой, становитесь сильнее, — сказал Григорьев.

Отмечается, что в Якутске за пять лет на 29% снизилось число алкомаркетов и магазинов. Также статистика показывает уменьшение употребления алкоголя на душу населения на 19%. В 2025 году показатель составил 5,6 литра.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что все вывески сети алкомаркетов «Красное & Белое» демонтировали в Вологде и Череповце. По его словам, такое решение было принято из-за нарушений правил благоустройства. Филимонов предложил магазинам провести ребрендинг. Как вариант — переоформиться в продуктовые магазины.

