15 ноября 2025 в 07:34

В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»

Филимонов: в Вологде и Череповце сняли вывески сети «Красное & Белое»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Все вывески сети алкомаркетов «Красное & Белое» демонтировали в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, такое решение было принято из-за нарушений правил благоустройства.

С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства. Это логичное следствие той работы, которую ведем по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. К тому же компания не осуществляет продажу алкоголя с 25 июля — действие лицензии приостановлено, — пояснил глава региона.

Филимонов предложил магазинам провести ребрендинг. Как вариант — переоформиться в продуктовые магазины.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают повышение возрастного ценза на алкоголь до 21 года. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает это сложным и предлагает сначала провести эксперимент в регионах. Регионы могут ограничивать продажу алкоголя в отдельные даты, но вопрос требует детального изучения.

Тем временем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.

магазины
вывески
алкоголь
Вологда
