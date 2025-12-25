Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:47

Стало известно, как технологии маркировки России осваивают Ближний Восток

Фото: Технологии маркировки Каллисто Вижн
Генеральный директор ООО «Каллисто Вижн» Павел Булгаков рассказал, что технологические маркировки РФ активно осваивают рынок Саудовской Аравии. Ключевым фактором такого успеха стала уникальность отечественных разработок в результате масштабного эксперимента в России.

По его словам, для управленческой команды компании выход на любой внешний рынок сопряжен с вызовом, требующим глубокого изучения местной специфики. В этом процессе значительно помогает тесное партнерство с российским поставщиком — компанией Arma. Она выступает в роли проводника на рынках Ближнего Востока благодаря своему опыту в поставках продукции из Саудовской Аравии.

Ближневосточный рынок проявляет интерес к технологическим новичкам. Пока глобально маркировка внедряется лишь для ключевых групп товаров, в РФ она охватывает широкий спектр продукции. Так в стране формируется уникальная среда для развития технологий. Компании, покинувшие рынок РФ, утратили возможность работать с этим разнообразием.

Россия проводит уникальный по масштабу эксперимент по тотальной цифровой маркировке товаров. Это создает абсолютно прозрачную цепочку поставок и дает государству мощный инструмент для контроля и стратегического планирования экономики в реальном времени.

«Каллисто Вижн» — технологический лидер в маркировке не только напитков, но и фармацевтической продукции. На выставке в России компания представила уникальные решения: машину для маркировки уже собранных пачек со скоростью до 500 единиц в минуту и оборудование для плоских (несобранных) пачек с производительностью до тысячи единиц в минуту. Эти скорости являются рекордными для отрасли.

На предстоящей выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде компания представит свою флагманскую машину для маркировки алюминиевых банок. Уже запущенная в Джидде, она станет платформой для выхода на рынки Ближнего Востока. Растущий интерес к инновациям в регионе (ОАЭ, Оман) создает отличные возможности для технологических лидеров, подытожил эксперт.

ИННОПРОМ-2026 пройдет с 8 по 10 февраля. В мероприятии поучаствуют ГК «Нацпроектстрой», госкорпорации «Росатом», «Ростех» и другие компании. Свои разработки представят Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край. А со стороны Саудовской Аравии технологии и продукты покажут государственные и подведомственные учреждения, а также промышленные компании.

