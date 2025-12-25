Стало известно, как технологии маркировки России осваивают Ближний Восток

Генеральный директор ООО «Каллисто Вижн» Павел Булгаков рассказал, что технологические маркировки РФ активно осваивают рынок Саудовской Аравии. Ключевым фактором такого успеха стала уникальность отечественных разработок в результате масштабного эксперимента в России.

По его словам, для управленческой команды компании выход на любой внешний рынок сопряжен с вызовом, требующим глубокого изучения местной специфики. В этом процессе значительно помогает тесное партнерство с российским поставщиком — компанией Arma. Она выступает в роли проводника на рынках Ближнего Востока благодаря своему опыту в поставках продукции из Саудовской Аравии.

Ближневосточный рынок проявляет интерес к технологическим новичкам. Пока глобально маркировка внедряется лишь для ключевых групп товаров, в РФ она охватывает широкий спектр продукции. Так в стране формируется уникальная среда для развития технологий. Компании, покинувшие рынок РФ, утратили возможность работать с этим разнообразием.

Россия проводит уникальный по масштабу эксперимент по тотальной цифровой маркировке товаров. Это создает абсолютно прозрачную цепочку поставок и дает государству мощный инструмент для контроля и стратегического планирования экономики в реальном времени.

«Каллисто Вижн» — технологический лидер в маркировке не только напитков, но и фармацевтической продукции. На выставке в России компания представила уникальные решения: машину для маркировки уже собранных пачек со скоростью до 500 единиц в минуту и оборудование для плоских (несобранных) пачек с производительностью до тысячи единиц в минуту. Эти скорости являются рекордными для отрасли.

На предстоящей выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде компания представит свою флагманскую машину для маркировки алюминиевых банок. Уже запущенная в Джидде, она станет платформой для выхода на рынки Ближнего Востока. Растущий интерес к инновациям в регионе (ОАЭ, Оман) создает отличные возможности для технологических лидеров, подытожил эксперт.

ИННОПРОМ-2026 пройдет с 8 по 10 февраля. В мероприятии поучаствуют ГК «Нацпроектстрой», госкорпорации «Росатом», «Ростех» и другие компании. Свои разработки представят Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край. А со стороны Саудовской Аравии технологии и продукты покажут государственные и подведомственные учреждения, а также промышленные компании.