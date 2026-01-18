Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 15:39

Приток иностранного бизнеса в Россию вырос на 17% за год

Rusprofile: иностранцы стали открывать компании в России на 17% чаще

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году иностранные предприниматели открыли в России почти 9 тыс. новых компаний, что на 17% превышает показатели предыдущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rusprofile. Общее число действующих фирм с зарубежным участием достигло 66 тыс.

Основной приток обеспечили бизнесмены из дружественных стран. Безусловным лидером по темпам экспансии стал Китай: предприниматели из КНР зарегистрировали более 4,3 тыс. организаций, увеличив свое присутствие в полтора раза. В тройку наиболее активных инвесторов также вошли Белоруссия и Киргизия. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с необходимостью выстраивания новых логистических маршрутов и создания торговых домов для системной работы на российском рынке.

Рост регистраций юридических лиц специалисты объясняют стремлением бизнеса снизить трансакционные издержки и упростить управление складами и персоналом. Как отмечают в консалтинговой компании «АРБ Про», наличие российского юрлица позволяет иностранным партнерам эффективнее поддерживать гарантийный сервис и заключать прямые контракты.

Ранее стало известно, что ушедшие из России бренды регистрируют товарные знаки, поскольку боятся их захвата. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что регистрация брендов в России — формальность, но не сигнализирует о готовности компаний вернуться на рынок.

