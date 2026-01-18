Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 17:41

МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране

МИД Ирана: США и Израиль причастны к организации беспорядков в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль и США причастны к организации беспорядков в Иране, заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. По его словам, эти два государства сыграли главную роль в недавних событиях, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Для нас совершенно очевидно, что США и сионистский режим (Израиль — NEWS.ru) сыграли главную роль в недавних событиях в Иране, — объявил Багаи.

Ранее сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с американским президентом Дональдом Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

До этого начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

МИД Ирана назвал организаторов беспорядков в стране
