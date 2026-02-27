Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:24

Афганистан заявил о гибели большого числа пакистанских военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Афганская армия заявила о ликвидации значительного числа пакистанских военнослужащих в ходе масштабной ответной операции на авиаудары Исламабада. Начальник Генштаба Афганистана Кари Фасихуддина Фитрата подтвердил, что вооруженным силам страны удалось захватить ряд стратегических позиций на границе.

Захвачено значительное количество постов противника, убито большое число военнослужащих пакистанского военного режима, — заявил Фитрат.

По официальным данным Минобороны Афганистана, удары были нанесены по военным базам в районах городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.

Пакистан
военные
Ближний Восток
Афганистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.