Афганистан заявил о гибели большого числа пакистанских военных

Афганская армия заявила о ликвидации значительного числа пакистанских военнослужащих в ходе масштабной ответной операции на авиаудары Исламабада. Начальник Генштаба Афганистана Кари Фасихуддина Фитрата подтвердил, что вооруженным силам страны удалось захватить ряд стратегических позиций на границе.

Захвачено значительное количество постов противника, убито большое число военнослужащих пакистанского военного режима, — заявил Фитрат.

По официальным данным Минобороны Афганистана, удары были нанесены по военным базам в районах городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.