Подсчитано число переброшенных на Ближний Восток военных самолетов США Anadolu: США перебросили более 300 самолетов на Ближний Восток с начала января

США с начала года перебросили в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) более 300 военных самолетов, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на разведданные. Отмечается, что это происходит на фоне возможной эскалации ситуации вокруг Ирана.

Данные говорят, что США значительно нарастили свою авиационную группировку на Ближнем Востоке. Более 300 военных самолетов дислоцированы на ключевых базах в Катаре, Иордании и Саудовской Аравии, а также на борту двух американских авианосцев, направленных в регион.

Основу этой воздушной мощи составляют истребители: 84 самолета F-18 и 48 F-16. Для переброски такого количества техники и персонала Пентагон с начала года организовал около 270 специальных транспортных рейсов, что подчеркивает масштаб проводимой операции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее предупредил, что удар по Ирану будет иметь нехорошие последствия как для региона, так и для России. Глава ведомства напомнил, что предыдущие атаки со стороны США и Израиля создали реальные риски ядерного инцидента.