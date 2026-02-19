МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану Лавров предупредил, что удар по Ирану приведет к нехорошим последствиям

Потенциальный удар по Ирану будет иметь нехорошие последствия как для региона, так и для России, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу «Аль-Арабия». Глава ведомства напомнил, что предыдущие атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля создали реальные риски ядерного инцидента.

Последствия нехорошие. Удары по Ирану уже были: по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ. Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента, — отметил Лавров.

Он признал, что тогда США и Израиль сознательно подорвали авторитет МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом Тегеран неоднократно подчеркивал обязательность данного соглашения. Однако пока ситуация «более-менее нормальная», заключил Лавров.

Ранее появилась информация, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные. Однако сроки возможных действий могут сдвинуться, окончательное решение пока не принято. В Белом доме оценивают риски эскалации и последствия возможного удара.