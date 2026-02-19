Администрация США рассматривает возможность скорой атаки на Иран CBS: в США рассматривают возможность атаки на Иран в ближайшие выходные

Администрация США рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные, передает CBS News. Однако сроки возможных действий могут сдвинуться, окончательное решение пока не принято.

В Белом доме оценивают риски эскалации и последствия возможного удара. Американские власти также анализируют политические и военные аспекты воздержания от атаки.

Ранее стало известно, что администрация США ожидает, что Иран представит свои предложения по урегулированию оставшихся вопросов через две недели, заявил корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид. Он отметил, что второй раунд непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана можно назвать продуктивным.

До этого Иран выдвинул главное условие для участия в новом раунде переговоров с Соединенными Штатами — полное и окончательное снятие экономических санкций. Тегеран намеревался обсудить с Вашингтоном тему доверия к своей мирной ядерной программе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.