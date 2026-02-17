Иран потребовал от США полного снятия санкций Tasnim: Иран на переговорах с США в Женеве потребовал снять с него все санкции

Ключевым условием Тегерана на стартовавшем в Женеве новом раунде переговоров с США стало полное и окончательное снятие всех экономических санкций, сообщает агентство Tasnim. Тегеран также намерен обсудить с Вашингтоном вопросы «доверия к мирной ядерной программе Ирана».

Диалог проходит при посредничестве Омана в Женеве, где американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран согласился на встречу только после принятия Вашингтоном двух предварительных условий: признания принципа обогащения урана и строгого ограничения повестки исключительно ядерной тематикой. Тегеран подчеркивает, что готов к дипломатии ради снижения региональной напряженности, но не намерен расширять круг обсуждаемых вопросов.

Во втором раунде переговоров центральное место занимают технические параметры обогащения урана и механизмы верификации снятия санкций. Новый раунд переговоров стартовал 9 утра по местному времени.

Ранее эксперт-американист Малек Дудаков допустил, что большое столкновение между США и Ираном вполне возможно. По его словам, американцы продолжают собирать в Ближневосточном регионе большие силы, а вашингтонские «ястребы» надеются на смену режима в Тегеране.