Трамп раскрыл желания Ирана по поводу ядерного оружия Трамп: Иран хочет сделку, при этом не отказываясь от ядерного оружия

Иран пока не хочет прямо заявить, что отказывается от создания ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп на обеде с журналистами перед ежегодным обращением к конгрессу (State of the Union). Телеканал CNN отметил, что значительная часть этой встречи была не для публики.

Кроме того, политик выразил мнение, что Иран хочет заключить сделку с США больше, чем Вашингтон, поскольку боится атаки американской стороны. При этом появилась информация, что президент расскажет о «некоторых соображениях» по этому вопросу в скором времени.

Ранее сообщалось, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. По информации иранского анонимного источника, обе стороны не исключают заключения временного соглашения.

До этого выяснилось, что команда президента США Дональда Трампа изучает различные сценарии действий в отношении Ирана, включая возможность физического устранения его высших руководителей. В числе потенциальных целей называются верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его сын Моджтаба и ряд других религиозных деятелей.