Россия обладает всеми возможностями дать отпор, в случае если Великобритания и Франция решат передать Украине ядерное оружие, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, остается надеяться, что в Лондоне и Париже «достаточно здравомыслящих и рассудительных людей».

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой грязной бомбой, а также средством его доставки, — добавил дипломат.

Ранее в СВР также сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем отметил, что сообщения СВР чрезвычайно важны в контексте конфликта на Украине. Он назвал эти шаги вопиющим нарушением международного права.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта до глобальной ядерной войны и будет препятствовать таким шагам.