ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова

Украинцы начали горячую войну с силовиками. Во Львове и Николаеве подорвали полицейских. В Днепропетровской области шестеро мужчин напали на бойцов батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Один из нападавших стрелял из пистолета и ранил националиста. Что происходит и можно ли ждать бунта населения — в материале NEWS.ru.

Как на Украине разворачивается террор в отношении силовиков

Во Львове, похоже, началась настоящая партизанская война. 22 февраля в 00:30 по местному времени в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. Когда туда приехал наряд, сработало взрывное устройство. Через 10 минут, когда на место ЧП выехало еще несколько автомобилей с полицейскими — сотрудниками патрульной постовой службы и следственно-оперативной группой, раздался второй взрыв.

«Погибла 23-летний полицейский Виктория Шпилька. 25 человек получили ранения. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 11 человек. Шесть сотрудников правоохранительных органов находятся в тяжелом состоянии», — написал в своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Через 10 часов террористку задержали. Ей оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которая, как и Львов, находится на западе Украины.

«Теракт явно готовили профессионалы. Сначала один взрыв, а потом, когда собирается больше силовиков, второй — это почерк хорошо подготовленных диверсантов», — в беседе с NEWS.ru пояснил вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов.

По его мнению, за диверсанткой стоит какая-то спецслужба — в одиночку такое нападение не подготовишь.

«Но сам факт того, что одни западенцы подрывают других, примечателен. Единства в украинском обществе, похоже, нет», — отметил Филатов.

Еще одна диверсия случилась в Николаеве. «Произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Полиция Украины Фото: Социальные сети

В середине февраля жительница Николаева взорвала группу сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов). Погиб минимум один сотрудник, шестеро тяжело ранены. Сама женщина погибла. Бомба находилась у нее в хозяйственной сумке.

А в Днепропетровской области группа из шести вооруженных мужчин напала на боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Один из нападавших применил огнестрельное оружие, ранив бойца националистического подразделения. По данным российских силовиков, это, вероятно, была бандитская разборка. Однако до сих пор криминал не нападал на военных.

Кто атакует представителей силовых структур

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолога Богдана Безпалько, причиной диверсий стал рост криминализации украинского общества. По его словам, на руках у населения Украины с 2014 года растет количество оружия и боеприпасов. Резко — благодаря боевым действиям — выросло и число людей, которые умеют ими пользоваться.

«Сейчас Украина — как Россия в 1990-х. Весь бизнес кто-то крышует, в том числе и полиция, и нацбатальоны, и бандиты. Не удивлюсь, если взрывы — следствие разборок одной „крыши“ с другой», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Что касается нападения на сотрудников ТЦК, то, по его мнению, это следствие протеста местных жителей против беспощадной «бусификации».

«Ни бунта населения, ни войны всех со всеми на Украине пока не наблюдается. Зато очевидно другое: острые вопросы все чаще решаются с помощью стрельбы и взрывов», — заявил Безпалько.

Ситуация, по его словам, будет только усугубляться. «Безработица, падение уровня жизни, резкое снижение уровня бытового комфорта, зверства ТЦК — все это способствует хаотизации общества», — напомнил эксперт.

По мнению руководителя Центра социальных и политических исследований «Аспект», члена Общественной палаты Георгия Федорова, взрывы и нападения на ТЦК будут продолжаться по трем причинам.

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Во-первых, силовики очень раздражают украинское общество — все устали от их беспредела. Во-вторых, на Украине много людей, готовых не просто сопротивляться, а проливать кровь: война сняла все тормоза. Третья и, возможно, главная причина — укрепляется оппозиция Зеленскому, готовая использовать все формы борьбы с его режимом. Есть Петр Порошенко, есть Кличко, есть Юлия Тимошенко, есть другие политики, мечтающие возглавить Украину», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Для этого, по словам Федорова, им нужно доказать, что Зеленский не справляется с обязанностями президента: на фронте — поражения, в тылу — бардак.

«Диверсии и теракты — следствие внутриукраинских разборок, связанных с борьбой за власть», — подчеркнул Федоров.

