«Полезный идиот» Эпштейна: за что в Британии арестовали принца Эндрю

Бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании: по данным СМИ, у полиции возникли вопросы к брату короля Карла III из-за его дружбы с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В свое время Эндрю был завсегдатаем вечеринок банкира, обвиненного в торговле людьми, и фигурантом громкого дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки. В чем теперь подозревают члена монаршей семьи и бросит ли это тень на ее репутацию — в материале NEWS.ru.

Что известно о задержании Эндрю

Эндрю был задержан в поместье Сандрингем в Норфолке, куда переехал после того, как лишился всех официальных титулов. Полиция нагрянула в его имение прямо в день рождения бывшего принца — 19 февраля он отпраздновал 66-летие.

Стражи порядка поначалу официально не называли имени Эндрю, лишь описав человека, взятого в Норфолке, как «мужчину в возрасте около 60 лет». Однако вечером того же дня экс-принца видели уезжающим из полицейского участка: его допрос занял около 12 часов.

По данным The Telegraph, операцию в Сандрингеме готовили несколько дней. При этом правоохранители не уведомляли о своих действиях короля и Букингемский дворец. В задержании участвовали около 20 сотрудников полиции.

Пресс-служба Букингемского дворца заявила, что Карл III намерен сотрудничать с правоохранителями в расследовании дела брата. «Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», — сказал король.

О случившемся высказался и президент США Дональд Трамп. «Я думаю, это позор. Я думаю, это очень печально. Я думаю, это очень плохо для королевской семьи», — сказал он журналистам, сопровождавшим его на пути в штат Джорджия.

За что задержали принца Эндрю

По данным британских СМИ, Эндрю могли предъявить обвинения в злоупотреблении служебным положением. Утверждается, что задержание напрямую связано с файлами по делу Эпштейна, которому принц передавал не подлежавшие разглашению сведения.

В обнародованных недавно Минюстом США документах есть информация, что Эндрю во время работы спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям в 2001–2011 годах раскрыл Эпштейну сведения о своих поездках во Вьетнам, Сингапур и Китай. Он также поделился конфиденциальными данными об инвестициях королевства в Афганистан. На тот момент Эндрю еще носил титулы принца и герцога Йоркского. Историк Эндрю Лоуни отмечал, что член королевской семьи был для Эпштейна «полезным идиотом», который обеспечил ему связи с политическими лидерами и бизнесменами в обмен на организацию досуга.

Эндрю фигурировал и в других скандалах. Австралийка Вирджиния Джуффре подала в суд на Эпштейна, обвинив того в принуждении к сексу — причем не только с самим финансистом, но и с его влиятельными «друзьями». Среди них был и Эндрю, который, как заявила Джуффре, изнасиловал ее, когда ей было всего 17 лет.

В интервью ВВС в 2019 году принц признался, что летал на частном самолете Эпштейна, посещал принадлежащий ему остров в Карибском море и останавливался в его доме в Палм-Бич. При этом он категорически отрицал свою причастность к преступлениям.

«Я никогда не был завсегдатаем вечеринок. И уж, безусловно, визиты к Джеффри не были связаны с вечеринками, это совсем не так», — заявил он в интервью ВВС.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что задержание Эндрю может быть связано с двумя факторами. Он не исключил, что некоторое отношение к случившемуся имеет брат бывшего принца Карл III.

«Карл пытается удержаться на троне. Если у Елизаветы II был большой авторитет в Британии и мире, то у Карла III никакого авторитета нет — только титул монарха», — пояснил эксперт.

Вторая возможная причина, полагает Журавлев, — это борьба западных элит, в которой Эндрю стал удобным инструментом для дискриминации.

«Элиты во всем мире делятся на почвеннические и глобальные. Британская монархия относится к первым. Глобальные хотят ее „подвинуть“, отобрав материальный и политический ресурс», — уверен политолог.

Политолог-американист Борис Межуев придерживается схожего мнения.

«За этим могут стоять американцы, которых королевская семья не пускает в разного рода закрытые и очень влиятельные клубы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Чем закончится история с Эндрю

Если Карл III действительно «сдал» своего родного брата, то допустил серьезный просчет, который может стать для него фатальным, полагает Журавлев.

«Идея монархии — это идея власти от Бога. Если член королевской семьи, брат самого короля, — педофил, насильник и государственный преступник, торговец секретами, то сама идея монархии рушится. Монархия становится дьявольской», — пояснил эксперт.

По его мнению, реальный уголовный процесс над бывшим принцем негативно скажется на авторитете и возможностях королевской семьи Великобритании, а возможно, и вовсе приведет к краху монархии в стране.

Старший научный сотрудник Института Европы РАН британовед Елена Ананьева напомнила NEWS.ru: Эндрю начал терять свои полномочия еще при жизни Елизаветы II. Сегодня он фактически рядовой британец, которого вывели из королевской семьи. И такое дистанцирование от «паршивой овцы», полагает эксперт, пойдет Виндзорам на пользу.

«Никакого обрушения монархии не будет. Королевская семья жестко встроена в систему управления страной. Король, например, объявляет войну и заключает мир. Чтобы вывести его из этих процессов, нужно ломать всю политическую систему, британские элиты на это не пойдут», — уточнила Ананьева.

Межуев в свою очередь не исключил попыток Эндрю заключить сделку со следствием. По словам эксперта, бывший принц наверняка признает за собой какие-то правонарушения, кроме главного — передачи государственных секретов. Его шансы попасть в тюрьму американист оценил как 50 на 50. Что же касается монархии, то она, вероятнее всего, устоит, даже несмотря на репутационные издержки.

«Чтобы заменить конституционную монархию республикой, к власти должны прийти левые. Но в Британии нет мощных левых сил», — резюмировал Межуев.

