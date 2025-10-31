Оргии, рабыни и пытки: как брат короля Карла III стал позором семьи

Король Великобритании Карл III лишил всех титулов своего родного брата Эндрю и с позором выселяет его из Виндзорского замка. Что натворил младший сын королевы Елизаветы II и чем ему грозит беспрецедентный в истории скандал?

В чем подозревают бывшего принца Эндрю?

По сообщению Букингемского дворца, 65-летний Эндрю больше не имеет права называться принцем, утрачивает все королевские титулы и должен немедленно покинуть свой особняк Royal Lodge, расположенный в Виндзорском поместье. Бывшая жена экс-принца Сара Фергюсон также откажется от своего титула.

Король Карл III принял решение дистанцироваться от родного брата, которого обвиняют в связях с осужденным за педофилию и умершим в тюрьме финансистом Джеффри Эпштейном. Если участие Эндрю в преступлениях будет доказано, он может отправиться в тюрьму.

Британцы возмущены сообщениями о том, что 20 лет назад Эндрю устраивал прием в своем поместье с участием своих друзей: Эпштейна, его подруги Гислейн Максвелл и осужденного за сексуальные преступления американского продюсера Харви Вайнштейна. Известно, что все они развращали несовершеннолетних и подвергали их насилию.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Имя принца Эндрю в 2022 году озвучила одна из жертв Вирджиния Джуффре. Она уверяла, что ее заставляли заниматься сексом с принцем в 17-летнем возрасте. После одной из оргий, в которой участвовало восемь девушек, у нее случился выкидыш и началось психическое расстройство.

В качестве доказательств Джуффре опубликовала совместные фото с Эндрю и написала мемуары «Ничья девушка: воспоминания о том, как я пережила насилие и боролась за справедливость». В книге подробно описаны детали знакомства с Эндрю и «работы» на Эпштейна.

По словам автора, с сыном королевы в 2001 году ее свела пособница Эпштейна Гислен Максвелл. Интимный контакт с принцем Эндрю у нее случился трижды: в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна на Виргинских островах.

«Максвелл разбудила меня тем утром, объявив нараспев: „Вставай с кровати, соня! Это будет особенный день. Как и Золушка, ты встретишь прекрасного принца!“» — вспоминает Джуффре в книге.

Джуффре принимала антидепрессанты и до последних дней не могла смириться с пережитым насилием. Незадолго до выхода скандальных мемуаров в свет весной 2025 года 41-летнюю женщину нашли мертвой в своем доме в Австралии.

После издания Mail on Sunday и The Sun обнародовали секретную переписку Эндрю, которая велась в 2011 году, уже после предъявленных Эпштейну обвинений. В одном из писем сын Елизаветы II предложил осужденному за педофилию другу «сохранить тесную связь» и «встретиться снова».

И хотя экс-принц Эндрю категорически опровергает свое участие в чудовищных преступлениях, Карл III фактически подтвердил его виновность, вычеркнув из истории Великобритании. Кроме того, британский монарх публично выразил сочувствие всем жертвам насилия. Эксперты назвали поступок Карла III самым радикальным решением в отношении члена королевской семьи за последние 100 лет.

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре Фото: capitalpictures/Global Look Press

Что известно об «острове Эпштейна»

Инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции, секс-торговле девушками, изнасиловании несовершеннолетних, удержании девушек в рабстве, пытках, а также похищениях женщин и детей. Однако до суда 66-летний финансист не дожил. В 2019 году его нашли мертвым в федеральной тюрьме. По официальной версии, Эпштейн покончил с собой.

Свои оргии предприниматель устраивал на частном острове Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США, куда приглашал самых известных и влиятельных людей. Позже NY Post опубликовал имена политиков, актеров и певцов, которые бывали в поместье Эпштейна.

В так называемый список Эпштейна попали фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, актер Алек Болдуин, супермодель Наоми Кэмпбелл, рок-певица Кортни Лав. Фигурируют в перечне и актеры Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро, политики Билл Клинтон и Дональд Трамп, иллюзионист Дэвид Копперфильд, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Участвовали ли они в вечеринках или приезжали с деловыми визитами, неизвестно.

Бывали в компании Эпштейна и физик Стивен Хокинг, актеры Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси и Анджелина Джоли. Это подтверждается архивными фото и видеосъемками, а также показаниями многочисленных свидетелей. Никто из знаменитостей не признал своего участия в незаконных действиях с несовершеннолетними.

