В Госдуме заступились за певца Akmal’ после скандала в Казахстане Депутат Драпеко поддержала исполнителя Akmal после скандала в Казахстане

Певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) был вправе не принимать подарок в желто-синем пакете от поклонницы на концерте в Казахстане, заявила NEWS.ru советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, поступок исполнителя говорит о его добросовестности.

Я, конечно, одобряю его поступок. Во-первых, это его право — принимать подарок или нет. Он правильно сделал, что не взял. А то, что отменили его концерты в Казахстане, это, конечно, минус нашим с Казахстаном отношениям. Они у нас и так напрягаются. Я знаю, что на границе задерживают наши товары в большом количестве, не пропускают. А на это жалуется малый бизнес и средний. И то, что среди молодежи есть порядочные, замечательные исполнители, меня это очень радует, — высказалась Драпеко.

Ранее глава концертного агентства Ольга Горбикова заявила, что Akmal' не будет выступать в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске. Она объяснила, что организаторы концертов приняли решение об отмене выступлений по причинам, не зависящим от певца. Это произошло после того, как исполнитель отказался взять от поклонницы желто-синий пакет.

Akmal ранее прокомментировал скандал с подарком на концерте в Казахстане, выразив поддержку российским военнослужащим. Исполнитель отметил, что Россия становится сильнее.