26 декабря 2025 в 21:07

Антиковидные меры в Петербурге продлили еще на год

Александр Беглов Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия антиковидных мер в городе до 31 декабря 2026 года, документ опубликован на официальном портале городской администрации. Согласно тексту, во всех пунктах, где ранее фигурировала дата 31 декабря 2025 года как срок окончания ограничений, она была заменена на 31 декабря 2026 года.

В настоящее время в Петербурге действует минимальный набор противоэпидемических правил, которые фактически сводятся к рекомендательному ношению медицинских масок. Все ранее введенные запреты на посещение общественных мест уже отменены, а медучреждения вернулись к плановому режиму работы.

Ранее стало известно, что россиянка поставила своеобразный рекорд по длительности заболевания COVID-19. При этом женщина с 2005 года болела ВИЧ и не получала терапии. Коронавирус в теле россиянки приобрел изменения в структуре.

До этого академик РАН и зампредседателя Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 утратил свою эпидемическую активность. По его словам, для нового всплеска заболеваемости необходим новый штамм, который уже существует в природе, но пока не преодолел межвидовой барьер.

Санкт-Петербург
коронавирус
ограничения
здоровье
