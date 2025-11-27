В России выявили самый длительный случай заражения ковидом Жительница Калуги была носителем COVID-19 два года

Жительница Калуги была носителем COVID-19 два года, поставив своеобразный рекорд, сообщает Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Отмечается, что женщина при этом с 2005 года болела ВИЧ и не получала терапии.

Проведенный нами анализ существенно расширяет имеющиеся свидетельства того, что эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии. Также нам удалось раскрыть важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом, — пишут исследователи.

Исследователи провели детальное изучение генетического материала вируса, исследовали его происхождение и изменения, произошедшие с ним за время существования. Было установлено, что этот штамм относится к разновидности B.1.1, активно циркулировавшей в мире в 2020 году.

За последующие два года в теле пациентки, вирус приобрел целых 89 новых уникальных изменений в своей структуре, хотя в обычных условиях такое количество мутаций накапливается около семи лет. Это свидетельствует о значительном увеличении скорости эволюционного процесса коронавируса SARS-CoV-2 — примерно втрое-вчетверо быстрее обычного уровня.

Ранее академик РАН и зампредседателя Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 утратил свою эпидемическую активность. По его словам, для нового всплеска заболеваемости необходим новый штамм, который уже существует в природе, но пока не преодолел межвидовой барьер.