Онищенко раскрыл, повторится ли пандемия COVID

Коронавирусная инфекция COVID исчерпала свой эпидемический потенциал, заявил NEWS.ru академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко. По его словам, для этого нужно появление нового штамма, которые есть в природе, но не преодолели межвидовой барьер. Такой комментарий он дал после брифинга «Эпидемия гриппа: Как защитить свой иммунитет от болезни?», который состоялся в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

COVID исчерпал свой эпидемический потенциал. И все эти омикроновские [штаммы] последующие, они по всем законам уже не будут. Что нужно? Нужно, чтобы появился новый штамм. Они в природе есть. Ему надо преодолеть межвидовой барьер. Вот и все, — подчеркнул академик.

Также Онищенко призвал не развивать фантазии на тему возможного повторения карантина и новых ограничений. Академик порекомендовал прививаться против гриппа, не забывая о том, что COVID циркулирует до сих пор.

И есть случаи, когда заболевают. И в том числе и умирают. Но он (COVID. — NEWS.ru) не дает такого огромного подъема, каким он был, когда мы десятки тысяч в сутки регистрировали умерших на планете, у нас в стране. Так что вот так, — заключил Онищенко.

