06 ноября 2025 в 12:58

Онищенко раскрыл, повторится ли пандемия COVID

Онищенко заявил, что COVID исчерпал свой эпидемический потенциал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция COVID исчерпала свой эпидемический потенциал, заявил NEWS.ru академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко. По его словам, для этого нужно появление нового штамма, которые есть в природе, но не преодолели межвидовой барьер. Такой комментарий он дал после брифинга «Эпидемия гриппа: Как защитить свой иммунитет от болезни?», который состоялся в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

COVID исчерпал свой эпидемический потенциал. И все эти омикроновские [штаммы] последующие, они по всем законам уже не будут. Что нужно? Нужно, чтобы появился новый штамм. Они в природе есть. Ему надо преодолеть межвидовой барьер. Вот и все, — подчеркнул академик.

Также Онищенко призвал не развивать фантазии на тему возможного повторения карантина и новых ограничений. Академик порекомендовал прививаться против гриппа, не забывая о том, что COVID циркулирует до сих пор.

И есть случаи, когда заболевают. И в том числе и умирают. Но он (COVID. — NEWS.ru) не дает такого огромного подъема, каким он был, когда мы десятки тысяч в сутки регистрировали умерших на планете, у нас в стране. Так что вот так, — заключил Онищенко.

Ранее академик раскрыл, что сурки и блохи могут переносить бубонную чуму. Онищенко сообщил, что жители Горного Алтая и Бурятии считают мясо сурка и суслика вкусным и употребляют его в пищу. Однако блохи могут пить кровь и так заразить чумой.

