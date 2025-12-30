Онищенко призвал россиян не выезжать за рубеж на праздничные выходные Онищенко призвал не ездить за рубеж на Новый год, чтобы не подхватить вирусы

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал россиян не ездить за рубеж на Новый год и январские выходные, чтобы не подхватить вирусы. По его словам, после праздничных застолий организм будет изнурен, а путешествия станут для него дополнительным стрессом.

Не надо ездить в новогодние праздники за рубеж: есть риски завезти вирус, особенно из жарких стран. Кроме того, это как минимум не полезно для метаболизма и адаптационных механизмов. Это будет не отдых, а искусственное создание критических условий для собственного организма, — предупредил Онищенко.

Врач посоветовал постараться ограничить употребление алкоголя на Новый год и не объедаться. В противном случае человек столкнется с нарушениями метаболизма.

Ранее Онищенко заявил, что россияне должны выбрать для себя оптимальный график работы и отдыха в новогодние праздники. По его словам, для собственной дисциплины лучше выходить на работу уже 2 января.