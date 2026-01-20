Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года

20 января — дата, в которой переплетаются история, культура, религия и даже немного юмора. В этот день вспоминают важные события прошлого, отмечают профессиональные и неформальные праздники, а также поздравляют известных людей, родившихся именно сегодня. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какой праздник и что отмечают в России и за ее пределами, перед вами подробный и живой обзор даты.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

20 января объединяет сразу несколько поводов, разных по смыслу и настроению, но одинаково значимых для людей в разных странах.

День Республики Крым

Памятная дата, связанная с восстановлением автономии региона. Она напоминает о важном этапе в новейшей истории полуострова и подчеркивает значение волеизъявления жителей. Этот день особенно значим для тех, кто интересуется политической и общественной историей страны, и помогает понять, что отмечают сегодня в России.

День диджея

Праздник людей, которые формируют музыкальное настроение на вечеринках, радио и фестивалях. Диджеи давно перестали быть просто теми, кто включает треки, — сегодня это музыкальные кураторы, задающие ритм целым поколениям.

День пингвина

Необычный и добрый повод вспомнить об этих удивительных птицах и привлечь внимание к их образу жизни и защите среды обитания. Этот праздник часто сопровождается образовательными акциями и интересом к природе.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 20 января радует и более легкими, почти философскими поводами. Именно такие необычные праздники в мире делают календарь живым.

Зимний день согревания мира

Неформальная дата, символизирующая заботу, внимание и тепло в холодное время года. В этот день принято делать что-то хорошее для других — от добрых слов до маленьких поступков.

Удивительный день совпадений

Шуточный праздник для тех, кто любит замечать странные и забавные совпадения в жизни. Он напоминает, что иногда случайности складываются в удивительные узоры.

День любителей сыра

Гастрономический повод порадовать себя любимыми сортами и узнать что-то новое о сырных традициях разных стран.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 20 января имеет особое духовное значение. Если вас интересует церковный праздник сегодня, стоит обратить внимание на эти даты.

Попразднство Богоявления

Период, продолжающий торжества Крещения Господня. В эти дни верующие продолжают вспоминать событие явления Бога миру и его духовный смысл.

Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

День памяти Иоанна Крестителя, сыгравшего ключевую роль в евангельской истории. Его почитают как образец смирения, веры и служения.

Памятные даты и события: что произошло 20 января в разные годы?

Эта дата насыщена событиями, которые повлияли на ход истории. Многие из них сегодня воспринимаются как важные исторические события.

250 — император Деций начал гонения на христиан и казнил папу римского Фабиана;

1892 — в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый баскетбольный матч;

1953 — первый полет стратегического бомбардировщика М-4 конструктора Владимира Мясищева;

1960 — первый пуск межконтинентальной ракеты Р-7А с космодрома Байконур (СССР);

1980 — США объявили бойкот Олимпиады в Москве;

1991 — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора;

2002 — Германия решила вернуть Египту саркофаг фараона Эхнатона.

Кто родился и кто умер 20 января?

Этот день подарил миру яркие таланты и стал датой прощания с выдающимися личностями.

Федерико Феллини Фото: SVEN SIMON via imago-images/imago-images.de/Global Look Press

Родились

Федерико Феллини (1920) — один из самых влиятельных режиссеров в истории кино, создатель культовых фильмов «Дорога», «Ночи Кабирии», «81/2»» «Амаркорд», «Сладкая жизнь». Именно эти картины сформировали его узнаваемый стиль, в котором реальность переплетается с воспоминаниями, снами и фантазиями.

Анастасия Волочкова (1976) — как балерина выступала в ведущих партиях классического репертуара, включая балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Баядерка». Также участвовала в телевизионных проектах и документальных фильмах, посвященных балету и закулисной жизни сцены.

Ольга Бузова (1986) — телеведущая, певица и актриса, прославившаяся благодаря проекту «Дом-2» и позже ставшая одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса.

Умерли

Анатолий Дуров (1916) — выдающийся артист цирка, основатель знаменитой династии, чье имя навсегда связано с историей российского циркового искусства.

Одри Хепберн (1993) — легендарная актриса, обладательница премии «Оскар» за фильм «Римские каникулы» и символ элегантности XX века. Сыграла главные роли в фильмах «Моя прекрасная леди», «Сабрина», «Война и мир».

Тамара Макарова (1997) — советская киноактриса и педагог, народная артистка СССР, сыгравшая знаковые роли в фильмах режиссера Сергея Герасимова («Семеро смелых», «Люди и звери», «Дочки-матери»).

20 января — день, в котором нашлось место и серьезным датам, и теплым, почти домашним праздникам. Теперь вы точно знаете, какие праздники отмечают 20 января и чем этот день запомнился в истории и культуре.