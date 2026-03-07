Зимняя Олимпиада — 2026
Календарь клева для рыболова на март-2026: кого и где ловить

Рыбалка в марте-2026: календарь клева и на кого ловить в начале весны
Март — особый месяц для любого заядлого промысловика: один и тот же водоем может быть местами скован льдом, а где-то — уже открытой водой. Именно это делает мартовскую рыбалку одновременно сложной и азартной. Календарь клева на март 2026 года поможет вам не ошибиться с выездом и вернуться домой с уловом, а не с пустым садком. Читайте наш материал, чтобы знать: кого ловить в марте на рыбалке!

Март в разных регионах: два мира — две рыбалки

Россия велика, и весна приходит в нее неравномерно. Календарь клева на март-2026 надо читать с поправкой на регион — это ключевое правило.

  • Юг (Краснодарский край, Ростовская область, Астрахань): лед уже сошел, водоемы открыты. На Нижней Волге начинается ход воблы и леща, щука выходит на преднерестовый жор.

  • Центральная Россия (Московская, Тверская, Нижегородская области): первая половина марта — последний лед, вторая — вскрытие малых рек. На крупных водохранилищах лед держится до конца месяца.

  • Урал и Сибирь: полноценная зимняя рыбалка. Лед крепкий, световой день растет, и рыба заметно активнее — самое время для мормышки и жерлиц.

Интересный факт: ученые установили, что с увеличением светового дня у пресноводных рыб усиливается выработка гонадотропных гормонов — именно они «запускают» преднерестовый жор. Поэтому мартовский клев хищников не случаен: это биология, а не удача.

Хищники марта: щука, окунь, судак — активность и места стоянок

Кого ловить в марте на рыбалке — вопрос, который решается просто: хищники в фаворитах. Щука, окунь и судак в марте: их поведение определяется одним словом — преднерестовый жор.

Рыбалка в марте-2026: календарь клева и на кого ловить в начале весны

Щука — королева марта. Она стоит на мелководье, ближе к будущим нерестилищам — в заливах, у камышовых кромок, на поливах глубиной 1–3 м. Хватает все подряд: крупные воблеры-минноу 100–130 мм, колебалки, виброхвосты на джиге. По последнему льду отлично работают жерлицы.

Окунь в марте собирается в стаи и активно перемещается вслед за мальком. Ищите его:

  • на свалах с 2–3 метров на глубину;

  • у берегового камыша и тростника;

  • в устьях ручьев и впадениях притоков;

  • по открытой воде — у коряжника на 1–4 м.

По льду лучшие снасти — мормышка с мотылем и безмотылка. По открытой воде — мелкие вертушки № 1–2, микроджиг 3–5 г.

Судак в марте придерживается русловых бровок и коряжника. Щука, окунь и судак в марте своим поведением схожи в одном — все три вида реагируют на прогрев воды даже на 1–2 градуса: активность резко растет. По льду судака берут на балансиры 5–7 см и ратлины с вертикальным блеснением. По открытой воде — джиг, отводной поводок с твистером 3'.

Белая рыба: плотва, лещ, густера — выход на мелководье

Ловля леща и плотвы ранней весной — отдельное искусство. С прогревом воды мирная рыба начинает выходить из зимовальных ям и подтягиваться к мелководным кормным участкам.

Плотва по последнему льду невероятно активна: много перемещается, охотно берет мотыля, опарыша и тесто. Стоит в толще воды на глубинах 1,5–4 м, нередко — в полводы. На юге страны в конце марта плотва уже собирается в огромные стаи и идет против течения в малые реки — клев уверенный.

Лещ начинает выходить из зимовальных ям. На юге он уже активно кормится на бровках, в Центральной России подтягивается к руслу. По льду берет на мормышку с пучком мотыля на глубинах 5–8 м. По открытой воде — фидер с кормушкой и мотылем или опарышем на поводке 0,12–0,14 мм.

Рыбалка в марте-2026: календарь клева и на кого ловить в начале весны

Густера ведет себя схоже с лещом — держится рядом, кормится на тех же бровках. Ловля леща и плотвы ранней весной на одной точке нередко приносит смешанный улов. Снасти те же: мормышка, поплавок, легкий фидер.

Ловля в проводку и на поплавок: оснастка и прикормка

Снасти для мартовской рыбалки по открытой воде отличаются от летних — вода холодная, рыба осторожна, поклевки тихие.

Оптимальные снасти для мартовской рыбалки на белую рыбу:

  • маховое удилище 5–6 м или болонка 4–5 м с легкой оснасткой 1–3 г;

  • поводок 0,10–0,12 мм, крючок №16–18;

  • поплавок с грузоподъемностью 2–4 г, чувствительный к слабым поклевкам;

  • насадка: мотыль, опарыш, их комбинация — «бутерброд».

Прикормка в марте — скромная и без резких ароматов. Холодная вода снижает чувствительность рыбы к запахам. Базовый состав: нейтральная прикормка + живой мотыль. Активаторы и аттрактанты — в минимальных дозах либо вовсе без них. Шары делайте тугими, чтобы прикормка не расплывалась сразу.

При ловле в проводку на реке ведите оснастку чуть медленнее течения — рыба в марте не склонна гоняться за быстрой приманкой.

Влияние погоды и фазы Луны на клев в марте

Активность рыбы в марте по фазам Луны — тема, которую рыбаки обсуждают не одно десятилетие. И наука, и практика дают один ответ: лунный цикл — фактор реальный, но не главный.

Фазы Луны в марте 2026 года:

  • растущая Луна — 1–2 марта и 20–31 марта;

  • убывающая Луна — 4–18 марта;

  • полнолуние — 3 марта;

  • новолуние — 19 марта.

Лучшие дни по лунному календарю: 7–11 марта (убывающая Луна, хороший и отличный клев) и 21–25 марта (растущая Луна, отличный клев).

Календарь клева для рыболова на март-2026: кого и где ловить

Активность рыбы в марте по фазам Луны нельзя рассматривать в отрыве от погоды. Куда важнее атмосферное давление: стабильное давление 748–762 мм рт. ст. — залог хорошего клева. При резких скачках (даже в «правильную» лунную фазу) рыба уходит на дно и перестает кормиться.

Идеальная погода для мартовской рыбалки — безветренный солнечный день с температурой выше нуля, стабильное давление, отсутствие осадков. Именно в такие дни календарь клева на март 2026 года сработает в полную силу.

  • Интересный факт: по данным ихтиологов, резкое падение атмосферного давления перед циклоном заставляет рыбу опускаться глубже на 1–2 метра и временно прекращать питание — это физиологическая реакция на изменение давления воздуха в плавательном пузыре.

Рыбалка по последнему льду и на открытой воде

Рыбалка в марте на реке и озере требует двойной готовности — иметь при себе и зимние, и летние снасти. Март буквально разделен на два сезона.

По последнему льду (первая половина марта на большей части страны):

  • лед становится рыхлым и пористым — безопасна толщина не менее 7 см;

  • не выходите на лед в одиночку, имейте при себе ледовые спасалки и веревку 15–20 м;

  • избегайте мест впадения рек и ручьев — там лед тает первым;

  • не ходите по темному, синеватому льду — он уже не держит.

Рыбалка в марте на реке и озере по льду дает отличные результаты на щуку (жерлицы), плотву (мормышка) и окуня (безмотылка).

По открытой воде (вторая половина марта и весь месяц на юге):

  • вода прогревается до 1–8 градусов — метаболизм рыбы ускоряется, но остается замедленным;

  • поклевки осторожные — используйте чувствительные снасти и тонкие поводки;

  • лучшее время выхода — с 10 до 14 часов, когда вода прогрелась за утро;

  • на реках ищите рыбу у первых отмелей, куда вода приносит корм с талым снегом.

  Рыбалка в марте-2026: календарь клева и на кого ловить в начале весны

Запреты и ограничения: нерестовый период

Кого ловить в марте на рыбалке — вопрос не только клева, но и закона. В марте 2026 года еще действует относительная свобода, однако конец месяца — время готовиться к ограничениям.

С 1 апреля 2026 года в большинстве регионов Центральной России вступает в силу нерестовый запрет, который продлится до 10 июня. В этот период запрещено:

  • любая ловля с лодки (кроме специально отведенных зон);

  • использование спиннинга вне разрешенных мест;

  • применение сетей, электроудочек, острог и других браконьерских орудий.

Разрешена в нерест только одна поплавочная или донная удочка с берега не более чем с двумя крючками.

Суточная норма вылова в большинстве регионов — 5 кг на человека. Отдельные виды (осетровые, стерлядь, нельма) запрещены к вылову полностью вне зависимости от сезона.

Сроки нерестового запрета в 2026 году по регионам:

  • Краснодарский край (Азово-Черноморский бассейн) — 1 апреля — 31 мая;

  • Центральная Россия — 1 апреля — 10 июня (средние сроки);

  • Урал и Сибирь — сдвиг на 2–4 недели позже относительно центра.

Перед выездом обязательно уточняйте актуальные даты в региональном отделе Росрыболовства — карты запретных зон публикуются в открытом доступе, и незнание правил не освобождает от штрафа.

Календарь клева для рыболова на март-2026: кого и где ловить

Итог: как использовать календарь клева на март-2026

Рыбалка в марте на реке и озере требует гибкости: берите снасти двух сезонов, следите за давлением и температурой воды, планируйте выезды на 7–11 и 21–25 марта. Хищники — щука, окунь, судак — активны весь месяц и особенно жадны перед нерестом. Белая рыба — плотва, лещ, густера — выходит на мелководье с прогревом воды. И главное: соблюдайте правила, рыбачьте безопасно, и март ответит вам щедрым уловом. Ни хвоста, ни чешуи!

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить удочки между поездками на рыбалку.

