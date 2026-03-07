Зимняя Олимпиада — 2026
Рыба проснулась — и вы не зевайте: лучшие наживки для весенней рыбалки

Как выбрать уловистые наживки в период оттепели — советы бывалых рыбаков Как выбрать уловистые наживки в период оттепели — советы бывалых рыбаков Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда температура ползет вверх и лед начинает темнеть, рыба постепенно выходит из зимней апатии. Она перемещается ближе ко дну лунок с притоком талой воды, становится активнее и начинает искать корм — а значит, уловистые наживки в период оттепели работают совершенно иначе, чем в глухозимье. Самое время сменить тактику.

Как ведет себя рыба в оттепель:

  • обмен веществ ускоряется — рыба начинает активно питаться после зимнего голода;

  • окунь, плотва и подлещик смещаются к устьям ручьев и проталинам, где вода богаче кислородом;

  • поклевки становятся увереннее, но рыба еще осторожна — резких движений не любит;

  • крупные особи держатся глубже, мелочь поднимается к краям лунок.

Что положить на крючок — опарыш или вареная курица:

  • опарыш — выбор номер один в марте: подвижен, пахуч, провоцирует даже вялую рыбу; насаживай пучком из 2–3 личинок,

  • мотыль — по-прежнему работает на плотву и леща, особенно на глубине,

  • вареная курица — неожиданно эффективна на сома и крупного окуня; берут небольшие кусочки белого мяса без кожи и жира,

  • червь — начинает работать во второй половине марта, когда почва оттаивает и рыба переключается на донный корм,

  • тесто и хлеб — вспомогательные варианты для плотвы и карася в стоячей воде.

Уловистые наживки в период оттепели — это прежде всего живые и пахучие варианты: опарыш бьет все рекорды, курица удивляет, а сочетание мотыля с опарышем на одном крючке нередко дает результат лучше любого из них по отдельности. Выходи на лед с разным арсеналом — и мартовская рыбалка не разочарует.

рыбалка
весна
март
советы
промысел
хобби
лайфхаки
рыбаки
рыба
