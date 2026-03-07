Зимняя Олимпиада — 2026
Как вырастить крупный чеснок без химии: старый дачный способ помогает получить головки до 200 г

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники мечтают о крупном чесноке, но часто получают небольшие головки. Между тем еще советские огородники знали простой прием, который помогает заметно увеличить урожай. Все дело в правильной подготовке зубчиков и грамотной посадке — без дорогих удобрений и сложных технологий.

Главный секрет — холодовая закалка посадочного материала. Перед посадкой крупные зубчики нужно выдержать в холодильнике при температуре около +2…+4 °C примерно 2–3 недели. Такой прием запускает естественные процессы роста, благодаря чему растение формирует более мощную головку. После холодильника чеснок лучше подержать пару дней при комнатной температуре.

Для посадки выбирайте только крупные зубчики — мелкие просто не имеют достаточного запаса питательных веществ. Сажайте их в рыхлую почву на глубину 7–10 см, оставляя между растениями не менее 15 см. В лунки полезно добавить немного древесной золы — она улучшает состав почвы и снабжает растение калием и фосфором.

Весной чеснок нуждается в регулярном поливе и подкормках золой. Как только появляются стрелки, их обязательно удаляют — иначе питание уйдет на семена, а не на рост головки. При таком уходе чеснок вырастает крупным, плотным и хорошо хранится почти до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что фитофтора способна свести на нет все старания огородника, особенно если речь о перце. Я давно убедилась: легче предупредить болезнь, чем потом спасать грядки. Простая предпосевная обработка семян помогает вырастить крепкую рассаду без лишних затрат.

