05 марта 2026 в 15:24

Ни капли химии — ни следа фитофторы: чем обработать семена перца перед посевом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фитофтора способна свести на нет все старания огородника, особенно если речь о перце. Я давно убедилась: легче предупредить болезнь, чем потом спасать грядки. Простая предпосевная обработка семян помогает вырастить крепкую рассаду без лишних затрат.

Один из доступных способов — замачивание в растворе перекиси водорода (1 часть перекиси на 2 части воды). Такая обработка обеззараживает и одновременно стимулирует рост. Можно использовать сок лимона, разведенный водой 1:1: кислая среда подавляет развитие грибков. Подойдет и настой чеснока — несколько зубчиков кипячу в литре воды, остужаю и применяю для замачивания. Некоторые добавляют пару капель горчичного масла в воду или используют раствор соды с растительным маслом. Все эти методы просты, доступны и помогают заложить основу для здорового и обильного урожая перца.

Ранее сообщалось, что многие уверены, будто сладость смородины зависит только от сорта, но это не совсем так. Есть простая весенняя процедура, которая помогает ягодам стать заметно вкуснее и ароматнее. Главное — провести ее вовремя, пока почки еще не раскрылись.

Марина Макарова
М. Макарова
