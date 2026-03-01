Зимняя Олимпиада — 2026
Смородина будет медовой и крупной: весенняя обработка, которую нельзя пропустить вовремя

Многие уверены, что сладость смородины зависит только от сорта, но это не совсем так. Есть простая весенняя процедура, которая помогает ягодам стать заметно вкуснее и ароматнее. Главное — провести ее вовремя, пока почки еще не раскрылись.

Ранней весной кусты обязательно опрыскивают защитным раствором, чтобы уничтожить вредителей и болезни после зимы. Это помогает растению сохранить силы для будущего урожая. Затем проводят подкормку: особенно полезны удобрения с цинком, бором, калием и фосфором. Цинк способствует накоплению сахаров, бор улучшает образование завязей, а калий напрямую влияет на сладость и размер ягод. Удобрения можно внести под корень и дополнительно опрыскать куст по веткам. Не менее важно правильно поливать смородину — только в засушливые периоды и без переувлажнения. При таком уходе кусты формируют крупные, сочные и по-настоящему сладкие ягоды, которые приятно есть прямо с ветки.

Ищете неприхотливое растение с красивым цветением? Обратите внимание на садовую незабудку. Она не только легко приживается в саду и горшках, но и создает впечатляющие пышные кусты с небесно-голубыми цветками, словно мини-облака на клумбе.

