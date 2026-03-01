Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 11:00

Рассада томатов будет крепкой и урожайной: микроэлемент, о котором забывают многие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие радуются пышной и зеленой рассаде, считая ее залогом отличного урожая. Но на практике красивые листья еще не означают крупные и сладкие плоды. Секрет кроется в одном важном нюансе, о котором часто забывают даже опытные дачники.

Дело в том, что растениям нужны не только полив и основные удобрения, но и микроэлементы. Особенно важен бор — именно он отвечает за образование цветков и будущих завязей. Если его не хватает, куст может обильно цвести, но плоды будут редкими и мелкими. Также большое значение имеют цинк и железо: они помогают рассаде быть крепкой и устойчивой к погодным стрессам. Самый простой способ помочь растениям — опрыскивать их по листу растворами с микроэлементами примерно раз в две недели. Делать это нужно регулярно и понемногу. В результате рассада вырастает сильной, а томаты радуют крупным размером, мясистой мякотью и насыщенным вкусом.

Ранее сообщалось, что каждое лето одна и та же проблема — между плитками снова появляется трава, и дорожка выглядит неухоженной. Оказывается, дело не в прополке, а в материале, которым заполнены швы. Есть простой способ надолго избавиться от сорняков без постоянной борьбы.

Марина Макарова
М. Макарова
